«Филадельфия» подписала годичный контракт с форвардом Лейером на $ 720 тыс.

Клуб НХЛ «Филадельфия Флайерз» подписал односторонний контракт с нападающим Тэйлором Лейером сроком на один сезон. По нему 24-летний хоккеист заработает $ 720 тыс., информирует CapFriendly.



Таким образом, стороны избежали арбитражных слушаний по контракту.



Игрок находится в системе «Флайерз» с сезона-2014/15. В минувшем регулярном чемпионате НХЛ Лейер сыграл в 39 матчах. Он отметился одной заброшенной шайбой и сделал четыре результативные передачи при показателе полезности «-7» и шести минутах штрафного времени.

Таварес перешёл в «Торонто», Якупов едет в СКА. Таблица переходов НХЛ Все подтверждённые и неподтверждённые сделки.