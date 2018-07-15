«Нью-Джерси Дэвилз» подписал контракт с 23-летним защитником Каплой

Клуб Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси Дэвилз» заключил соглашение с 23-летним защитником Майклом Каплой. Контракт носит двусторонний характер и рассчитан на один сезон, информирует CapFriendly.



За выступление за команду НХЛ Капла может заработать $ 874,125 тыс., а минимальная годовая зарплата в АХЛ составит $ 70 тыс.



За всю карьеру Майкл пять раз выходил на лёд в матчах НХЛ. Весь минувший сезон он провёл, выступая за фарм-клуб «Бингемтон Дэвилз» в АХЛ. Капла сыграл 63 встречи регулярного чемпионата, записав на свой счёт 21 (5+16) результативный балл при показателе полезности «-10» и 22 минутах штрафного времени.

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