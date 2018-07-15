Саболич: обновившийся состав «Торпедо» полон желания порадовать болельщиков

Нападающий хоккейного клуба «Торпедо» Роберт Саболич поделился впечатлениями от первого ледового занятия нижегородской команды, а также отметил, что вместе с партнёрами готов порадовать болельщиков в новом сезоне.

«Всегда приятно вновь собраться всей командой. Обновившийся состав «Торпедо» полон желания порадовать болельщиков интересным хоккеем. Понятно, что первые ледовые занятия – это всегда непросто в физическом плане. Однако позитив от возвращения к работе даёт нам дополнительные силы и энергию», — сказал Саболич в интервью клубному телевидению.