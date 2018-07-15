Гарипов: наиболее принципиальный соперник для меня – СКА

Вратарь «Ак Барса» Эмиль Гарипов признался, что игры со СКА являются самыми принципиальными для него.

«Мы одинаково усердно готовимся ко встречам с любой командой – будь то лидер или середняк чемпионата. В КХЛ не бывает проходных матчей – за каждое очко надо сражаться до последней секунды. А наиболее принципиальный соперник лично для меня – санкт-петербургский СКА. Так уж сложилось.

Кто имеет наиболее опасный бросок? Капитан магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин. Его бросок – что-то с чем-то. Когда играем против него, то делаем всё, чтобы его перекрыть», — передаёт слова Гарипова laishevskyi.ru.