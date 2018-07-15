«Коламбус» заключил 3-летний контракт с Оливером Бьёркстрандом на $ 7,5 млн

Клуб НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» объявил о подписании трёхлетнего соглашения с нападающим Оливером Бьёркстрандом. По нему 23-летний заработает $ 7,5 млн при средней годовой зарплате в $ 2,5 млн.

Напомним, предыдущий контракт Бьёркстранда с «Коламбусом» истёк в нынешнее межсезонье. Североамериканские СМИ отмечают, что Оливер сможет стать неограниченно свободным агентом через четыре года, поэтому не захотел подписывать более длительное соглашение.

В минувшем сезоне 23-летний форвард забросил 11 шайб и сделал 29 результативных передач в 82 матчах регулярного сезона при показателе полезности «+4». В шести матчах Кубка Стэнли на его счету 3 (1+2) очка.