Сборная Франции по хоккею поздравила футболистов с победой на ЧМ-2018

Сборная Франции по хоккею поздравила футбольную команду своей страны, которая выиграла чемпионат мира 2018 года. Финальная игра с хорватами проходила на стадионе «Лужники» в Москве и завершилась победой французской команды со счётом 4:2.



«Вся хоккейная семья поздравляет сборную Франции по футболу со вторым Кубком мира в истории, а в первую очередь это делает наш талисман Оскар. Браво!» — написано в «твиттере» хоккейной сборной.

Фото также можно посмотреть в официальном «твиттере» сборной Франции по хоккею.