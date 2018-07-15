«Питтсбург» подписал трёхлетний контракт новичка со шведским нападающим

Клуб Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» объявил о подписании трёхлетнего контракта новичка с нападающим Филипом Халландером, который был выбран на драфте 2018 года во втором раунде под общим 58-м номером.

В минувшем сезоне 18-летний хоккеист выступал во второй по силе шведской лиге Allsvenskan. В 40 матчах регулярного чемпионата он набрал 20 (9+11) результативных баллов при показателе полезности «+6» и четырёх минутах штрафного времени. В плей-офф он добавил 2 (1+1) очка в девяти встречах.

Также Халландер сыграл 13 матчей за юниорскую сборную Швеции, набрав 7 (4+3) очков.