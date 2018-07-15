Погиб известный вратарь-тафгай Рэй Эмери, выступавший за ряд клубов НХЛ

35-летний голкипер Рэй Эмери погиб сегодня, 15 июля, утонув в озере Онтарио близ города Гамильтон, откуда он был родом.

«Компания друзей пошла плавать, но, к сожалению, через некоторое время стало ясно, что Эмери утонул. Наших усилий оказалось недостаточно, чтобы его спасти», — рассказал инспектор, работавший на озере во время злополучного эпизода, изданию Larry Brown Sports.

На драфте НХЛ 2001 года Эмери был выбран в четвёртом раунде под общим 99-м номером «Оттава Сенаторз», выступал за клуб из канадской столицы с 2003 по 2008 год. В сезоне-2008/09 был игроком подмосковного «Атланта».

Затем играл в НХЛ за «Филадельфию Флайерз», «Анахайм Дакс» и «Чикаго Блэкхоукс». Последний сезон в карьере отыграл в немецком чемпионате за «Мангейм», с 2016 года вратарь-тафгай не возвращался в профессиональный спорт.