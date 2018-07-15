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«Монреаль» согласовал трёхлетний контракт с форвардом Дано на $ 9,25 млн

«Монреаль» согласовал трёхлетний контракт с форвардом Дано на $ 9,25 млн
Хоккей / НХЛ

Клуб НХЛ «Монреаль Канадиенс» объявил о согласовании одностороннего контракта с нападающим Филлипом Дано сроком на три сезона. По нему 25-летний хоккеист заработает $ 9,25 млн при средней годовой зарплате в $ 3,083 млн.

Таким образом, стороны избежали арбитражных слушаний по контракту.

Игрок находится в системе «Канадиенс» с сезона-2015/16. В минувшем регулярном чемпионате НХЛ Дано сыграл в 52 матчах. Он записал в свой актив 25 (8+17) результативных баллов при нулевом показателе полезности и 34 минутах штрафного времени.

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