Грин: чувствую, что буду полезен для «Детройта» ближайшие пару лет

Защитник «Детройт Ред Уингз» Майк Грин, продливший контракт с клубом на два года, рассказал, почему принял такое решение. Напомним, по новому соглашению 32-летний хоккеист заработает $ 10,75 млн.



«Мне действительно нравится то, что я делаю в «Детройте». Мне нравится организация, я люблю культуру, я люблю этих парней. Много вещей повлияло на моё решение остаться. И я чувствую, что буду полезен ближайшие пару лет и смогу помочь молодым парням быстрее развиваться. Попытаюсь ускорить этот процесс», — приводит слова Грина официальный сайт лиги.

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