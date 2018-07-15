Путин: футбол – особое искусство. Я пока хоккеем позанимаюсь, буду его осваивать

Президент России Владимир Путин рассказал после завершения чемпионата мира 2018 года, что не собирается заниматься футболом и продолжит пробовать себя в хоккее.



«Я думаю, что каждый из нас когда-то играл в футбол, пинал мячик, но этого недостаточно. Почему людям нравится футбол? Когда играют красивые команды, когда они делают это на высоком уровне, на это всегда интересно смотреть. И всем кажется, что каждый из нас может это делать. Ну, по мячику ударить вроде бы легко, но настоящая игра в футбол — это особое искусство. Я пока хоккеем позанимаюсь, буду его осваивать. На коньках уже немного научился держаться — буду и дальше двигаться по этому направлению», — сказал Путин.

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