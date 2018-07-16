«Лос-Анджелес» подписал двухлетний контракт с защитником Кёртисом Макдермидом

Клуб Национальной хоккейной лиги «Лос-Анджелес» заключил соглашение с 24-летним защитником Кёртисом Макдермидом. Контракт носит двусторонний характер и рассчитан на два сезона, информирует пресс-служба клуба.



При выступлениях за команду НХЛ Макдермид может заработать $ 675 тыс. за сезон, в АХЛ — $ 125 тыс. При этом игроку гарантированы выплаты в размере $ 150 тыс. в первом сезоне и $ 200 тыс. — во втором. Это не будет зависеть от количества матчей за основную команду.



В прошлом сезоне Макдермид провёл в НХЛ 34 встречи, отметившись одной заброшенной шайбой и тремя результативными передачами при показателе полезности «-4» и 57 минутах штрафного времени.

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