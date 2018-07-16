Обладатель кубка Гагарина Глеб Клименко продолжит выступать в чемпионате Польши

Нападающий Глеб Клименко, известный по выступлениям за ряд клубов КХЛ, заключил новый контракт с польским клубом «Тыхы». В минувшем сезоне он выиграл с ним чемпионат страны.



34-летний Клименко является воспитанником «Северстали», в КХЛ выступал с 2008 по 2016 год за «Витязь», «Ак Барс», СКА, магнитогорский «Металлург», «Атлант», «Северсталь», «Нефтехимик», «Автомобилист», «Спартак» и «Амур», в 400 матчах набрав 179 (98+81) очков. В составе «Ак Барса» стал обладателем Кубка Гагарина в 2009 году. В этом сезоне забил пять голов и сделал 11 передач в 27 матчах за «Неман».

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