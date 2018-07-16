Меньшиков: тренеры в «Авангарде» очень серьёзные, мы живём целью выиграть кубок

Защитник омского «Авангарда» Виталий Меньшиков рассказал о работе с новым тренерским штабом под руководством Боба Хартли.

«Тренерский штаб подобрался в этом сезоне очень серьёзный, высококвалифицированные специалисты, это видно сразу. Подход к делу, командные собрания, объяснения тактики и системы – всё на высшем уровне. Планы на сезон? Только кубок, мы все живем этой целью, и тренер нас так настраивает. За первые два дня работал в паре практически со всеми защитниками команды, тренер смотрит на наше взаимодействие. Всё будет ясно по составу только к первой игре сезона, потому что конкуренция очень высокая, и не только в линии обороны», — передаёт слова Меньшикова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.