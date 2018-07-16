Ковалёв: Хартли – человек с большим опытом, я учусь у него каждый день

Нападающий «Авангарда» Антон Ковалёв поделился впечатлениями от работы с новым главным тренером омской команды Бобом Хартли.

«Впечатления от работы с Хартли исключительно положительные, это человек с большим опытом. Много интересного узнаём на тренировках, вся команда работает с энтузиазмом. Ничего конкретного выделить не могу, интересно буквально всё. Много видео смотрим, учимся каждый день. Сейчас важно соблюдать много деталей, могут быть ошибки, но ничего страшного. Каждый день у нас много теоретических заданий, нам показывают, как играть в разных зонах площадки, как отбирать шайбу и другие игровые моменты.

Мне трудно сравнивать тренерские задания Андрея Скабелки, Германа Титова с теми, которые мы получаем сейчас. Все наставники требуют выкладываться в полную силу, максимальной скорости, точности и самоотдачи.

Сейчас на сборе у «Авангарда» шесть звеньев, даже больше. Очень важно доказывать свою состоятельность, конкуренция – это хорошо, она помогает расти и развиваться», — передаёт слова Ковалёва корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.