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«Йокерит» сохранил лучшего бомбардира минувшей «регулярки»

«Йокерит» сохранил лучшего бомбардира минувшей «регулярки»
Хоккей / КХЛ

Хоккейный клуб «Йокерит» объявил о заключении однолетнего контракта с нападающим Никласом Йенсеном.

В минувшем сезоне датчанин стал лучшим бомбардиром команды из Хельсинки в регулярном чемпионате КХЛ. Он принял участие в 54 матчах, набрав 37 (19+18) очков при показателе полезности «+3» и 36 минутах штрафа. В плей-офф Никлас отыграл 11 встреч, забросил одну шайбу и сделал шесть результативных передач при показателе полезности «+3» и четырёх минутах штрафного времени.

Также он принял участие в домашнем чемпионате мира 2018 года. В составе сборной Дании Йенсен сыграл семь матчей, отметившись двумя заброшенными шайбами.

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