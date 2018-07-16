«Йокерит» сохранил лучшего бомбардира минувшей «регулярки»

Хоккейный клуб «Йокерит» объявил о заключении однолетнего контракта с нападающим Никласом Йенсеном.



В минувшем сезоне датчанин стал лучшим бомбардиром команды из Хельсинки в регулярном чемпионате КХЛ. Он принял участие в 54 матчах, набрав 37 (19+18) очков при показателе полезности «+3» и 36 минутах штрафа. В плей-офф Никлас отыграл 11 встреч, забросил одну шайбу и сделал шесть результативных передач при показателе полезности «+3» и четырёх минутах штрафного времени.

Также он принял участие в домашнем чемпионате мира 2018 года. В составе сборной Дании Йенсен сыграл семь матчей, отметившись двумя заброшенными шайбами.