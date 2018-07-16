Хоккеисты «Сибири» примут участие в благотворительной акции, став автомойщиками

Хоккеисты «Сибири» и девушки из группы поддержки 21 июля примут участие в благотворительной акции, став мойщиками автомобилей.



Стоимость подобной мойки для владельцев автомобилей составит 1 тыс. рублей. Все вырученные средства будут переданы на благотворительность. Отмечается, что количество автомобилей будет строго ограничено — 32. Для участия необходимо подать заявку в пресс-службу новосибирского клуба.

Напомним, ранее клуб провёл ещё одну акцию, в результате которой в Новосибирске появился многоэтажный дом в стиле «Сибири».