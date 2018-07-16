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Холланд: у «Детройта» с Ховардом и Бернье всё в порядке с вратарской позицией

Холланд: у «Детройта» с Ховардом и Бернье всё в порядке с вратарской позицией
Хоккей / НХЛ

Генеральный менеджер «Детройт Ред Уингз» Кен Холланд рассказал, почему клуб в нынешнее межсезонье усилил вратарскую позицию, подписав Джонатана Бернье. В минувшем сезоне 29-летний голкипер выступал за «Колорадо Эвеланш».

«Джонатан Бернье хорошо играл в «Колорадо», «Анахайме» и «Торонто». Он ветеран, ему почти 30 лет, а это действительно хороший возраст для вратаря. Нам нужно быть сильными на этой позиции. И мы думаем, что с Ховардом и Бернье в составе у нас будут неплохие успехи на последнем рубеже», — приводит слова Холланда официальный сайт лиги.

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