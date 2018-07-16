Ларкин: подписание нового контракта с «Детройтом» должно иметь смысл для всех

21-летний нападающий Дилан Ларкин, который по-прежнему не подписал нового контракта с «Детройт Ред Уингз», рассказал о вероятности заключения соглашения в ближайшее время. Североамериканские СМИ отмечают, что камнем преткновения для сторон является срок контракта.

«Это должно иметь смысл и для команды, и для меня. Я не хочу быть бременем для команды. И я действительно хочу сделать что-то относительно моего будущего. Когда позже у меня будет семья, это что-то будет играть значительную роль. Но я также хочу выигрывать, и я хочу быть в команде, которая может позволить себе хороших игроков и быть конкурентоспособной.

У меня была возможность кататься с Филипом Задиной на прошлой неделе, когда он и ещё пара молодых ребят были в городе. Посмотрел, действительно ли он такой умелый. Он оказался отличным парнем, и мне очень нравится, что он здесь. Мы немного поговорили. Я просто сказал: «Эй, чувак, нам нужен такой игрок, как ты, и надеюсь, что буду играть с тобой», — рассказал Ларкин.

В минувшем сезоне НХЛ Ларкин сыграл 81 матч и набрал 62 (15+47) очка.