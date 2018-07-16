Генменеджер «ХВ-71»: главные фавориты Кубка мира — «Локо» и «Оттава Кэпиталс»

В августе в Сочи состоится восьмой Кубок мира среди молодёжных клубных команд. От Швеции в нём впервые примет участие молодёжная команда клуба «ХВ-71» с одноимённым названием. Генеральный менеджер клуба Петер Экелунд поделился своими ожиданиями от турнира.

«Мы очень ждём начала Кубка мира и очень взволнованы возможностью сыграть в Сочи. Мы ожидаем сложных матчей с соперниками, которые играют на высоком международном уровне. Надеемся встретиться с командами, манера игры которых отличается от нашей, это будет хорошим опытом.

В этом году в Сочи приедут очень интересные команды. Я знаю, что у всех наших соперников развитые хоккейные школы, и для наших игроков будет отличным опытом встретиться с ними. Также нам известно, что уровень хоккея на Кубке мира традиционно высокий и на этом турнире выступали будущие звёзды.

Если говорить о фаворитах, то российские и канадские команды всегда являются главными претендентами на трофеи. Поэтому скажу, что главные фавориты – «Локо» и «Оттава Кэпиталс», а за ними идём мы», — приводит слова специалиста пресс-служба МХЛ.