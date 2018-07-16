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«Торонто» подписал трёхлетний контракт с новичка с защитником Сандином

«Торонто» подписал трёхлетний контракт с новичка с защитником Сандином
Хоккей / НХЛ

Клуб Национальной хоккейной лиги «Торонто Мэйпл Лифс» объявил о подписании трёхлетнего контракта новичка с защитником Расмусом Сандином, который был выбран на драфте 2018 года в первом раунде под общим 29-м номером.

В минувшем сезоне 18-летний хоккеист выступал в главной по силе шведской лиге SHL, сделав одну результативную передачу в пяти матчах за «Рёгле». Затем он перебрался в хоккейную лигу Онтарио, где провёл 75 встреч за клуб «Су-Сент-Мари Грейхаундз», отметившись 58 (13+45) результативными баллами при показателе полезности «+36» и 32 минутами штрафного времени.

Также Сандин сыграл пять матчей за юниорскую сборную Швеции, сделав три результативных паса.

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