«Автомобилист» представил альтернативную форму для предсезонных турниров

Летние матчи «Автомобилист» сыграет в обмундировании русской «ледовой дружины».



«Уже не первый сезон наш клуб готовит альтернативную форму для предсезонных турниров. В этом году «Автомобилист» решил вспомнить историю славных побед русского народа и обратиться ко временам древнерусских дружин. Рисунок на джерси и гетрах игроков напоминает кольчугу, а сама форма выполнена в монохромном металлическом цвете. Также при разработке дизайна особое внимание было уделено деталям: например, фамилии хоккеистов оформлены в виде пластин, закрепленных железными болтами», — сообщается в пресс-релизе клуба.

Фото: hc-avto.ru

Видео также можно посмотреть на официальном канале клуба в YouTube.

Первые матчи в предсезонной форме «Автомобилист» сыграет на сборе в Чехии: 27 июля состоится встреча с ХК «Пираты Хомутов».