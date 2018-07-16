«Оттава» заключила новый контракт с Ником Полом

Клуб НХЛ «Оттава Сенаторз» на своём официальном сайте объявил о заключении нового контракта с нападающим Ником Полом. Соглашение с 23-летним хоккеистом рассчитано на один год и является двусторонним, в случае игры за основную команду Пол получит $ 650 тыс. за сезон, в АХЛ — $ 80 тыс.



В сезоне-2017/18 Пол провёл за основную команду «сенаторз» 11 матчей, сумев отметиться 1 заброшенной шайбой при показателе полезности "-4" и 0 минут штрафного времени. В среднем нападающий проводил на льду около 8 минут за игру.