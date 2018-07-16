Форвард Райан Хартман заключил новое соглашение с «Нэшвиллом»

Нападающий Райан Хартман договорился с «Нэшвилл Предаторз» о подписании нового контракта, информирует официальный сайт «хищников». 23-летний хоккеист подписал однолетнее соглашение сроком на один год, зарплата за сезон составит $ 875 тыс.



Прошедший сезон форвард начал в «Чикаго Блэкхоус», в феврале его обменяли в «Нэшвилл». За «хищников» Хартман провёл 21 встречу, записав на свой счёт 6 (3+3) очков при показателе полезности "-4" и 14 минутах штрафного времени. В среднем на льду игрок проводил около 14 минут за встречу.