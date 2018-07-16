Лепистё — о гибели Эмери: это просто ужасно, он был таким добрым парнем

Защитник ХК «Йокерит» Сами Лепистё прокомментировал смерть своего экс-партнёра по «Чикаго Блэкхоукс» Рэя Эмери. 35-летний голкипер утонул во время купания в озере.



«Увидев новость о гибели Эмери в социальных сетях, я был попросту обескуражен. Это просто ужасное событие.



Несмотря на его жуткие прозвища, Эмери был крайне приятным парнем. Позитивный и такой же добрый человек, с которым мне довелось провести немало времени на командных ужинах и различных встречах», — приводит слова хоккеиста финское издание Ilta-Sanomat.