Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Парад в честь сборной Франции
Матч-центр:
Главная / Хоккей /

Лепистё — о гибели Эмери: это просто ужасно, он был таким добрым парнем

Лепистё — о гибели Эмери: это просто ужасно, он был таким добрым парнем
Хоккей / НХЛ

Защитник ХК «Йокерит» Сами Лепистё прокомментировал смерть своего экс-партнёра по «Чикаго Блэкхоукс» Рэя Эмери. 35-летний голкипер утонул во время купания в озере.

«Увидев новость о гибели Эмери в социальных сетях, я был попросту обескуражен. Это просто ужасное событие.

Несмотря на его жуткие прозвища, Эмери был крайне приятным парнем. Позитивный и такой же добрый человек, с которым мне довелось провести немало времени на командных ужинах и различных встречах», — приводит слова хоккеиста финское издание Ilta-Sanomat.

Утонул в озере. Погиб бывший вратарь «Атланта» Рэй Эмери
Он дрался, скандалил, закончив жизнь и карьеру не до срока.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент