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Сватковский: Хольм раскроет в КХЛ лучшие качества, у «Торпедо» крепкий состав

Сватковский: Хольм раскроет в КХЛ лучшие качества, у «Торпедо» крепкий состав
Хоккей / КХЛ

И.о. председателя правления ХК «Торпедо» Дмитрий Сватковский прокомментировал заключение контракта со шведским защитником Филипом Хольмом.

«Мы очень рады, что удалось договориться о подписании контракта с Филипом Хольмом. Этот игрок в самом расцвете сил, чемпион мира 2017 года в составе сборной Швеции, имеет опыт игры в сильнейших лигах Европы и Северной Америки. Уверен, что все его лучшие качества раскроются в полном объёме и в КХЛ.

На мой взгляд, в „Торпедо“ подбирается очень крепкий и боевой состав. Первая проверка на прочность будет уже на Кубке губернатора, который стартует 5 августа», — сообщил функционер.

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