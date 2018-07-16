Сватковский: Хольм раскроет в КХЛ лучшие качества, у «Торпедо» крепкий состав

И.о. председателя правления ХК «Торпедо» Дмитрий Сватковский прокомментировал заключение контракта со шведским защитником Филипом Хольмом.



«Мы очень рады, что удалось договориться о подписании контракта с Филипом Хольмом. Этот игрок в самом расцвете сил, чемпион мира 2017 года в составе сборной Швеции, имеет опыт игры в сильнейших лигах Европы и Северной Америки. Уверен, что все его лучшие качества раскроются в полном объёме и в КХЛ.



На мой взгляд, в „Торпедо“ подбирается очень крепкий и боевой состав. Первая проверка на прочность будет уже на Кубке губернатора, который стартует 5 августа», — сообщил функционер.

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