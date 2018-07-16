Лисовец: многому можно научиться у Костицыных, легионеры — тоже большие мастера

Защитник минского «Динамо» Евгений Лисовец поделился впечатлениями от первых тренировок после отпуска.



«Сбор начался ещё на прошлой неделе. Все это время сдавали разные тесты. Насколько мы готовы, скорее, вопрос к тренерам. Они смотрят, какие у нас показатели, изучают общий объем работы. От этого будем отталкиваться и смотреть, как трудиться дальше.



Чего ждать белорусскому болельщику от нового сезона КХЛ? Будем выкладываться в каждом матче. Хочется, чтобы болельщики приходили, поддерживали, а мы сделаем все, чтобы радовать их на арене и за ее пределами.



Состав «Динамо» омолодился. Хорошо, когда привлекаются молодые ребята. Тренируются на новом уровне с более мастеровитыми игроками. Те же братья Костицыны — у них можно многому научиться. Скоро подъедут остальные легионеры, тоже большие мастера — это всегда в плюс молодым ребятам», — цитирует игрока официальный сайт клуба.