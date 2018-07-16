«Рейнджерс» подписали контракт с Джоном Гилмором

Клуб НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» на своём официальном сайте объявил о подписании нового соглашения с защитником Джоном Гилмором. 25-летний ограниченно свободный агент заключил контракт сроком на один сезон.



В регулярном чемпионате сезона-2017/18 канадский хоккеист провёл 28 матчей за основную команду «Рейнджерс», записав на свой счёт 5 (2+3) баллов при показателе полезности "-11" и 14 минутах штрафного времени. Гилмор проводил на льду около 17 минут за игру.