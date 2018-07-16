Уиркош: в Северной Америке все знают про КХЛ, это отличная лига

Новичок минского «Динамо» Патрик Уиркош поделился первыми впечатлениями от клуба.



«Хоккей – неплохая работа, ты можешь играть едва ли не в любой точке мира. И это неоценимо. Да, НХЛ – лига номер один, я не забываю об этом. Но сейчас полностью сконцентрирован на предстоящем выступлении за «Динамо». В белорусской столице живут почти два миллиона человек. Мы слышали о Минске только положительные вещи. Уверен, что сможем найти тут все необходимое. Тем более белорусская еда вряд ли сильно отличается от той, которая была на семейном столе.



Владел ли я информацией о клубе до перехода? Да. Во-первых, потому что в Северной Америке все знают о КХЛ. Это отличная лига. Ковальчук, Дацюк – эти имена известны во всем мире. И не важно, где они выступают. Во-вторых, я слежу за разными лигами. КХЛ, АХЛ, чемпионат Швейцарии… Больше, конечно, пока владею статистикой, но некоторые подробности знаю. Например, что Энрот был ключевым игроком «Динамо» в прошлом сезоне. Хоккейный мир невелик», — приводит слова защитника официальный сайт команды.