Крюгер: Эмери был невероятным парнем, его уважали все партнёры без исключения

Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Маркус Крюгер поделился воспоминаниями об игре в одной команде с голкипером Рэем Эмери. 35-летний вратарь недавно погиб во время купания на озере.



«Ему нравились все люди вокруг, это был просто невероятный парень. Такое трагическое событие тяжело укладывается в голове. Рэй был просто потрясающим товарищем по команде, которого уважали все партнёры без исключения. Такой талантливый хоккеист ушёл из жизни чудовищно рано, это большая потеря для всех нас», — приводит слова Крюгера Aftonbladet.

Утонул в озере. Погиб бывший вратарь «Атланта» Рэй Эмери Он дрался, скандалил, закончив жизнь и карьеру не до срока.