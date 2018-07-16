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Крюгер: Эмери был невероятным парнем, его уважали все партнёры без исключения

Крюгер: Эмери был невероятным парнем, его уважали все партнёры без исключения
Хоккей / НХЛ

Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Маркус Крюгер поделился воспоминаниями об игре в одной команде с голкипером Рэем Эмери. 35-летний вратарь недавно погиб во время купания на озере.

«Ему нравились все люди вокруг, это был просто невероятный парень. Такое трагическое событие тяжело укладывается в голове. Рэй был просто потрясающим товарищем по команде, которого уважали все партнёры без исключения. Такой талантливый хоккеист ушёл из жизни чудовищно рано, это большая потеря для всех нас», — приводит слова Крюгера Aftonbladet.

Утонул в озере. Погиб бывший вратарь «Атланта» Рэй Эмери
Он дрался, скандалил, закончив жизнь и карьеру не до срока.
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