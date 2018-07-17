Цулыгин: с «Трактором» будут играть молодые, на которых важно посмотреть

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин поделился впечатлениями от работы с командой в процессе подготовки к предстоящему сезону.

«Внесли ли мы какие-то корректировки в тренировки? Естественно. Все планы составлены, и всё продумано относительно того, что изменить и что оставить.

Игра с «Трактором»? Каждую игру необходимо играть на полную. Скорее всего, будут играть молодые, на которых важно посмотреть. Но результат всегда важен – каждую игру нужно выигрывать. Мы из «Тороса» и «Толпара» взяли 11 человек, но сейчас о них рано что-то говорить. Пройдёт предсезонка, и всё станет видно», — цитирует Цулыгина официальный сайт клуба.