Ничушкин: контракт на два года с «Далласом» — мостик, чтобы проявить себя

Нападающий «Даллас Старз» Валерий Ничушкин прокомментировал заключение двухлетнего контракта с американским клубом.

«С агентом, с клубом обсудили, контракт на два года — на данный момент это самый оптимальный вариант. Мостик, чтобы проявить себя. Мне просто сказали, что рассчитывают на меня. Остальное зависит от меня, как и всегда. Если буду с первых матчей показывать хороший хоккей, думаю, мне будут давать много играть, и большинство будет. А если буду плошать, это уже будут мои проблемы.

Третье-четвёртое звено? А зачем бояться? Я рассчитываю и надеюсь, что буду играть как можно больше в этом году, помогать команде. Надо очень много работать, много играть. Постараюсь сделать всё, что могу, дай бог, чтобы всё получилось.

Конечно, всегда полегче, когда есть ребята из России. Радулов и Худобин постарше, поопытнее, где-то подсказать могут. С Радуловым пересекались пару раз, просто случайно встретились в Москве. Он сказал, что у нас собирается хорошая команда, далеко должны пройти», — сказал Ничушкин в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.