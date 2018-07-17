Дуайер: в НХЛ конкуренция намного выше, чем в КХЛ, от хоккеиста ждут большего

Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер сравнил подготовку к сезону в КХЛ и НХЛ.

«Есть разница между КХЛ и НХЛ. В Национальной хоккейной лиге очень интенсивный сезон. При этом есть только три недели тренинг-кэмпа в распоряжении. Не прекращаются споры между хоккеистами и клубами о том, сколько нужно вести предсезонную подготовку и сколько матчей играть. Там намного выше конкуренция и ожидания от самостоятельной подготовки игрока также выше.

Я думаю, в КХЛ больше клуб ответственен за тренировочный аспект. Здесь тренинг-кэмп длится дольше. НХЛ очень изменилась за последние годы. Если ты не подготовишься сам, то просто не успеешь сделать это за время сборов. Можно просто отстать. В КХЛ же есть целых семь недель, и мы можем намного больше и глубже поработать с игроками. Это наша задача — подготовить их к старту сезона. Следим за их физической формой, здоровьем и другими параметрами, чтобы предсезонка была максимально эффективной», — цитирует Дуайера официальный сайт клуба.