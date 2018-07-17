Боченски: был уверен, что с хоккеем покончено… Знал бы, насколько заблуждался

Форвард «Барыса» Брэндон Боченски прокомментировал решение возобновить карьеру игрока.

«Долгое время я оставался вдалеке от своей большой семьи. Да, жена и дети были всегда рядом, а вот родители наши – нет, а ведь с каждым днём они становились всё старше и старше. И я чувствовал: пришло время уйти и посвятить себя родне, попутешествовать с детьми. Всё получилось. Это был прекрасный год, он сделал меня гораздо сильнее духовно, я будто обрёл мир с самим собой.

Самое важное — это то, что я осознал, насколько сильно соскучился по хоккею и как мне его не хватает. Как там говорится: «Чтобы понять, насколько это важно для тебя, нужно это потерять». Я был так уверен прошлой весной, что с хоккеем покончено, что эта страница перевёрнута… Знал бы, насколько сильно заблуждался в тот момент!

Весь прошлый сезон следил за «Барысом». Начали хорошо, чувствовал себя спокойно: раз у команды всё получается, значит есть потенциал. А потом, когда началась длинная череда поражений, а я ничем не мог помочь, стал скучать по хоккею и думать, что хочу вернуться. Поэтому и начал играть, тренировать сына, но этого оказалось очень мало.

Мы общались с руководством о продлении контракта ещё перед стартом прошлого сезона, но я отказался. Затем оставались на связи, изредка общаясь, но когда регулярный чемпионат завершился, активные переговоры возобновились. Мне предлагали вернуться, помочь команде и в качестве игрока, и в качестве тренера. Я был рад появившейся возможности, и мы обо всём договорились. Но, наверное, этого не произошло бы, не стань президентом «Барыса» Борис Иванищев. Я его знаю очень давно, уважаю, в прошлом он играл в хоккей, всю кухню знает хорошо, давно работает в клубе. Думаю, что подписал честный контракт, я вернулся ради игры. За карьеру уже достаточно заработал, у меня есть свой бизнес, поэтому сейчас могу себе позволить выбирать, что делать, и при этом не беспокоиться о деньгах», — цитирует Боченски официальный сайт КХЛ.