Источник: нападающий «Торпедо» Вадим Краснослободцев получил статус НСА

Нападающий Вадим Краснослободцев в результате решения арбитражной комиссии КХЛ получил статус неограниченно-свободного агента (НСА), информирует Shaiba.kz.

В минувшем сезоне 34-летний казахстанский форвард сыграл в регулярном чемпионате КХЛ за «Адмирал» 30 матчей и набрал 12 (7+5) очков. Затем хоккеист перешёл в нижегородское «Торпедо», где провёл 4 игры и отметился 1 результативной передачей. В плей-офф участия не принимал.

Ранее воспитанник усть-каменогорской школы хоккея выступал за сборную Казахстана на девяти чемпионатах мира. За карьеру в КХЛ Краснослободцев набрал 230 (96+134) очков в 507 играх при полезности «+23».

Ранее стало известно, что статус НСА получил бывший защитник нижегородского клуба Михаил Григорьев.