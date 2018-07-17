Тарасов: важно, чтобы такие, как Шипачёв и Кагарлицкий, работали на команду

Нападающий московского «Динамо» Даниил Тарасов поделился мнением о первом дне предсезонного сбора клуба в Нижнем Новгороде.

«Долго ждали этого момента, был длинный отпуск. Все восстанавливались, залечивали травмы и наконец-то собрались с новыми эмоциями. Приятно познакомиться с новыми лицами. С нетерпением ждём начала сезона.

По именам очень хорошая команда, но это не самое главное. Важна сплочённость ребят в коллективе, чтобы такие, как Шипачёв и Кагарлицкий, работали на команду, чтобы все бились друг за друга. Только так сможем чего-то добиться.

Новый тренер по нападающим? Всегда интересно что-то новое. В прошлом году мало забивали в большинстве, укрепили состав, теперь только вперёд.

Условия на базе? Хорошая база, после Пинска уже ничего не страшно. Мы приехали сюда работать, а не отдыхать», — сказал Тарасов в эфире клубного телевидения.