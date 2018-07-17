Прохоркин: когда Акинфеев отбил пенальти, я всю кухню на коленях проехал, орал

Нападающий СКА Николай Прохоркин рассказал, что готовился к новому сезону с футболистами, а также поделился впечатлениями от прошедшего в России чемпионата мира по футболу.

«Как готовился к сезону? Бегал, в мячик играл. Несколько недель, получается. Зидан был. И Платини приходил. Все там есть. На самом деле это мои друзья. В Братиславе в третьем дивизионе играют. Наверное, выиграли уже, не помню. Поэтому перейдут во второй. Удачи им. С ними очень интересно тренироваться.

Чемпионат мира? Невероятный турнир получился. Всего лишь одна игра, в которой не забили голов. Был на двух матчах. Мне очень понравилась атмосфера. Первый раз на футболе был, мне очень понравилось. На Россию сходить не получилось. Нет слов, чтобы описать игру сборной. Когда Акинфеев отбил пенальти, я всю кухню на коленях проехал к телевизору, орал», — сказал Прохоркин в эфире клубного телевидения.