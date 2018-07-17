Боченски: и Доус, и Бойд сказали: «Жаль, что я не с тобой в команде»

Форвард «Барыса» Брэндон Боченски рассказал о взаимоотношении с бывшими партнёрами по команде — Дастином Бойдом и Найджелом Доусом, а также поделился ожиданиями от нового сезона.

«Звонили ли Бойд и Доус? Конечно, оба мне позвонили, порадовались и пожелали удачи. Причём каждый из них сказал: «Жаль, что я не с тобой в команде». Мы всегда общались вне льда и продолжаем это делать, следим за успехами друг друга, поздравляем. Правда, теперь настал момент, когда все мы играем в разных клубах — уже другая история, но этим она и интересна.

Новый сезон? Тренер знает, что я игрок с опытом, он хочет, чтобы я был лидером команды, как на скамейке во время игры, так и в раздевалке. Хочет, чтобы делился опытом с другими хоккеистами, советовал и подсказывал. Но самое главное, чего хочет любой тренер от хоккеиста, — максимальная отдача, работа как в игре, так и на тренировках. «Предсезонка»? Сначала было сложно, но уже втянулся. После такой паузы чувствую себя даже свежее. Повезло, что за последние 10 лет у меня не было серьёзных травм, поэтому всё прекрасно, чувствую себя, как в 18», — цитирует Боченски официальный сайт КХЛ.