Генеральный менеджер «Коламбус Блю Джекетс» Ярмо Кекяляйнен прокомментировал итоги встречи с нападающим команды Артемием Панариным. Россиянин не готов подписывать новый контракт с «мундирами», которые хотят сохранить Панарина.
«У нас с Артемием состоялся хороший разговор. Пока я не готов давать какие-то комментарии по его итогу, но это частная встреча руководителя и игрока, это не редкость. Мы встретились с Панариным, потому что оба находились в Европе и имеем ситуацию, которая возникла. Я хотел поговорить с ним и убедиться, что мы оба будем находиться на одной волне, когда он приедет в тренировочный лагерь», — приводит слова Кекяляйнена Columbus Dispatch.
Напомним, что первоначальное предложение «Коламбуса» Панарину составляло $ 9 млн за сезон.
Генменеджер «Коламбуса»: у нас с Панариным был хороший разговор