Форвард Уилсон рассчитывает подписать четырёхлетний контракт с «Вашингтоном»

Марк Гай, агент нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Тома Уилсона, рассказал о ходе переговоров по новому контракту с клубом.



«У нас есть устойчивый диалог с Брайаном Маклелланом. Тем не менее пока переговоры не двигаются в положительную или отрицательную сторону. Желаемый срок контракта? Что-то около четырёх лет, возможно, чуть больше», — приводит слова агента Washington Post.



24-летний Уилсон в регулярном чемпионате сезона-2017/18 набрал 35 (14+21) очков в 78 встречах. В 21 игре плей-офф он записал в актив 15 (5+10) баллов.

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