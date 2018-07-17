Госса: коньки с прошлого года надевал лишь пару раз, мне нельзя играть в хоккей

Нападающий Мариан Госса прокомментировал обмен своего контракта из «Чикаго Блэкхоукс» в «Аризону Койотс». Напомним, форвард заявил о завершении игровой карьеры.



«Здоровье больше не позволяет мне играть в хоккей. Мой последний матч был 20 апреля 2017 года? С тех пор я экипировки не надевал. Ни единого раза. Я пару раз надевал коньки, чтобы покататься с детьми, но остальной формы не надевал», — приводит слова Хоссы Chicago Tribune.



39-летний хоккеист пропустил сезон-2017/18 целиком из-за заболевания кожи. Оно было вызвано аллергической реакцией на хоккейную экипировку. Словацкий хоккеист является обладателем трёх Кубков Стэнли.