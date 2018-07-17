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Яремчук — о переходе в «Авангард»: есть шанс поиграть в сильной команде КХЛ

Яремчук — о переходе в «Авангард»: есть шанс поиграть в сильной команде КХЛ
Хоккей / КХЛ

Нападающий Александр Яремчук рассказал, как происходил его переход из «Югры» в омский «Авангард».

Я знал, что шли переговоры, в итоге обменяли в «Авангард». Я доволен переходом, есть шанс в сильной команде в КХЛ поиграть. Нас сюда взяли для того, чтобы мы сначала постарались молодёжной команде помочь, мы должны это сделать, а потом уже стараться попасть в первую команду.

Во всех командах, где я был, – кроме сборной и «Югры» в КХЛ – я был капитаном. Думаю, эта привычка быть лидером может помочь команде. Из хоккейных: в клубе я всегда играл центральным, а в сборной – с краю, так что могу сыграть и на той, и на той позиции", — цитирует Яремчука официальный сайт МХК «Омские Ястребы».

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