Защитник Кирилл Дьяков перешёл из «Лады» в «Адмирал»

Защитник Кирилл Дьяков перешёл из тольяттинской «Лады» в «Адмирал» из Владивостока, информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги. Соглашение с 25-летним хоккеистом подписано на один сезон и является двусторонним.



В регулярном чемпионате КХЛ сезона-2017/18 Дьяков принял участие в 52 встречах, отметившись пятью результативными баллами при показателе полезности "-1" и 46 минутах штрафного времени. В среднем защитник проводил на льду около 18 минут за игру.