Маклеллан: хотел бы сохранить Уилсона в «Вашингтоне» надолго

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан рассказал, что хотел бы подписать долгосрочный контракт с нападающим Томом Уилсоном. Напомним, форвард рассчитывает получить соглашение сроком на четыре сезона.



«Посмотрим, чего хотят представители Уилсона. Я бы хотел сохранить его на как можно более долгий срок», — приводит слова Маклеллана официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



24-летний Уилсон в регулярном чемпионате сезона-2017/18 набрал 35 (14+21) очков в 78 встречах. В 21 игре плей-офф он записал в актив 15 (5+10) баллов.