ХК «Сочи» подтвердил назначение Вацлава Сикоры ассистентом Сергея Зубова

Ассистентом главного тренера ХК «Сочи» Сергея Зубова назначен Вацлав Сикора, информирует официальный сайт команды. Ранее Сикора трудился в финских «СайПе», «Лукко» и «Ильвесе» и в чешских клубах «Спарта», «Литвинов», «Орлы Зноймо», «Пардубице» и «Пираты». В КХЛ специалист работал в СКА, «Льве» и «Северстали». Последние два сезона чешский специалист отработал в «Маунтфилде», оба раза дойдя до полуфинала плей-офф.



Также тренерский штаб сочинцев пополнили Павел Хинек и тренер по физической подготовке Леонид Дмитриченко.

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