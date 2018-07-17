Стефан Ноэсен подписал контракт с «Нью-Джерси» на $ 1,7 млн

Клуб НХЛ «Нью-Джерси Дэвилз» на своём официальном сайте объявил о подписании нового контракта с нападающим Стефаном Ноэсеном. Сообщается, что 25-летний хоккеист подписал соглашение сроком на один сезон, сумма контракта — $ 1,725 млн. Сегодня, 17 июля, новый контракт с «дьяволами» также подписал Блейк Коулман.



В регулярном чемпионате сезона-2017/18 Ноэсен принял участие в 72 матчах, записав в свой актив 27 (13+14) баллов при показателе полезности "+12" и 36 минутах штрафного времени. В среднем хоккеист проводил на льду около 13 минут за игру.