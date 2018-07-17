Уилсон: мой дом — Торонто, но и Вашингтон тоже стал моим домом

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон выразил надежду, что сумеет договориться о новом контракте с командой.



«Мне здесь нравится. Я чувствую себя здесь как дома. Мой дом — Торонто. Но здесь тоже мой дом, это на 100%. Я провёл здесь потрясающие пять лет. Я надеюсь, что мы договоримся», — приводит слова Уилсона официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



24-летний Уилсон в регулярном чемпионате сезона-2017/18 набрал 35 (14+21) очков в 78 встречах. В 21 игре плей-офф он записал в актив 15 (5+10) баллов.