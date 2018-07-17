Жайлауов — в ответ на вопрос о его игровой форме: всё по размеру, красивая

Нападающий астанинского «Барыса» Талгат Жайлауов рассказал о своей спортивной форме. Напомним, игрок находится в клубе на просмотровом контракте.



«Что для меня значит команда? „Барыс“ — хоккейный клуб со своей историей и традициями, это „вышка“ в казахстанском хоккее. „Барыс“ — как второй дом.



Как оцениваю свою форму? Форма синего цвета, красивая, всё по размеру, а мою физическую форму оценит тренерский штаб. Спортивный режим не изменился: четкий распорядок дня, работа, отдых, питание и сон. Желаю „Барысу“ удачно провести сезон и попасть в плей-офф», — цитирует Жайлауова официальный сайт клуба.