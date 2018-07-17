Артис Аболс вошёл в тренерский штаб рижского «Динамо»

Официальный «твиттер» рижского «Динамо» объявил имена ассистентов главного тренера команды Гиртса Анкипанса. Членами тренерского штаба стали Эдгарс Масальскис, Рональд Озолиньш, Юрис Клоданс и Артис Аболс.



45-летний Аболс уже работал в латвийской команде с 2012 по 2015 год. Затем два сезона специалист отработал в тольяттинской «Ладе», не сумев вывести команду в плей-офф. После окончания чемпионата-2017/18 Аболс покинул клуб, который потерял право играть в Континентальной хоккейной лиге.



Другие переходы тренеров и хоккеистов КХЛ — в таблице «Чемпионата»