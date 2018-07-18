Кулёмин: с Воробьёвым поиграли в «Металлурге». Надеюсь, в сборной поработаем

Нападающий «Металлурга» Николай Кулёмин заявил, что готов выступать за сборную России, и напомнил, что с нынешним главным тренером Ильёй Воробьёвым успел поиграть в одной тройке в «Металлурге».



«Я всегда рад играть за сборную. Если тренеры будут заинтересованы в моих услугах, то буду рад приехать и защитить цвета нашей страны. От игры за сборную России получаешь удовольствие.



С Ильёй Воробьёвым мы вместе ещё успели поиграть, когда я только начинал в «Металлурге». Даже в одной тройке иногда выходили. С ним я знаком очень давно, мы с Воробьёвым много разговаривали, встречались в Магнитогорске. Надеюсь, теперь и в сборной поработаем.



Конечно, приятно, что человек дорос до такого уровня. Он выиграл Кубок Гагарина с «Металлургом», а теперь поведёт нашу сборную к новым победам. Так что рад, что в карьере Воробьёва всё получается», — сказал Кулёмин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву.



Полное интервью с Николаем Кулёминым читайте на «Чемпионате» сегодня.